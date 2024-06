Volt-Abgeordnete im Europaparlament schliessen sich Grünen-Fraktion an

(Keystone-SDA) Die fünf Europaabgeordneten der Volt-Partei sind künftig Teil der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Nach zweiwöchigen Verhandlungen und einer Abstimmung unter Volt-Mitgliedern in Europa sei die Entscheidung für den Anschluss gefallen, teilte die Partei am Montag mit. Schon in der vergangenen Legislaturperiode war Volt mit ihrem einzigen Abgeordneten Damian Boeselager Teil der Fraktion.

Er freue sich, dass die Mitglieder der Empfehlung, bei den Grünen zu sitzen, gefolgt seien, “da die Gruppe unsere Mission unterstützt hat, an der EU-Reform, humanen Migrationsregeln, einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft, dem Übergang zur Klimaneutralität und sozialer Gerechtigkeit zu arbeiten”, sagte Boeselager. Die pro-europäische Partei Volt hatte bei der Wahl Anfang Juni fünf Sitze im EU-Parlament errungen, drei davon werden von Abgeordneten aus Deutschland besetzt.