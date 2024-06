Wallis hebt Alarm und besondere Lage für die Rhone auf

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Rückgang des Hochwassers in der Rhone hat sich am Sonntag fortgesetzt. In der Folge wurden der Alarm für die Rhone und die Seitenflüsse sowie die besondere Lage aufgehoben.

Das teilten am Sonntag das Walliser Präsidium des Staatsrates und das Kantonale Führungsorgan (KFO) mit. Die Lage stabilisiere sich und der am Samstag begonnene Rückgang des Hochwassers setze sich fort. Der Abfluss der Rhone habe bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag seinen Höhepunkt erreicht.

Seit Donnerstag hätten die gefallenen Niederschläge sowie die Schneeschmelze und die Sättigung der Böden zu einer Überschwemmung der Rhone und der Seitenflüsse geführt. Laut Communiqué kam es zu mehreren Überschwemmungen und Murgängen entlang von Seitenflüssen.