Wanderer nach Absturz im Solothurner Jura tot aufgefunden

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Unterhalb des Jurabergs Röti in Balm bei Günsberg SO ist am Sonntagnachmittag ein Wanderer tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der 62-Jährige einen steilen Abhang hinunter und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Die Leiche des Mannes wurde um zirka 16.30 Uhr im unwegsamen Gelände zwischen «Röti» und «Balmfluechöpfli» gefunden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Laut ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft steht ein Unfall im Vordergrund. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gebe es keine.

Der Tote sei mit einem Rettungshelikopter geborgen worden. Im Einsatz gewesen seien auch die Feuerwehr und ein Bestattungsunternehmen.