Wetter zeigt sich von der sommerlichen Seite

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Das Wetter hat sich am Dienstag von seiner sommerlichen Seite gezeigt. In einzelnen Regionen stiegen die Temperaturen gar auf über 30 Grad.

In der Walliser Kantonshauptstadt Sitten wurden 30,6 Grad gemessen. Auch in Luzern kletterte das Thermometer am Nachmittag auf 30,6 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews auf X schrieb. Die tiefste Temperatur wurde mit 2,6 Grad auf dem Jungfraujoch gemessen.

Am Mittwoch soll es laut den Wetterdiensten erneut Temperaturen von 28 bis 32 Grad geben. Wegen Saharastaubs wird es dann zu einer leichten Sichttrübung kommen.