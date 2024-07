Whitney Houston beeinflusste Nubya nicht nur musikalisch

(Keystone-SDA) Die Basler Soul- und Popsängerin Nubya wurde in ihrer Jugendzeit wegen ihrer Hautfarbe gemobbt. Ihr Selbstbewusstsein stärkte die US-Sängerin Whitney Houston, wie die Baslerin in einem Interview verriet.

Nubya liess sich in ihrer Zeit am Gymnasium die Haare strecken. “Ich vermisste es, in den Magazinen, welche die neusten Frisuren und Kosmetika zeigten, etwas für People of Colour zu finden”, sagte die Sängerin in einem am Mittwoch publizierten Interview mit der “Südostschweiz”. Dann kam Whitney Houston auf. Die Musikerin habe ihr Selbstvertrauen gegeben, sagte Nubya.

1999 trat die Schweizer Musikerin im Vorprogramm von Whitney Houston im Zürcher Hallenstadion auf. Nachdem das Musikplayback aussetzte, sang Nubya a cappella weiter. “Von da an waren die Leute, die vorher schon freundlich waren, geradezu euphorisch”, erinnerte sie sich.

Whitney Houston begleitete die Baslerin gar beim Gang zum Hochzeitsaltar – zumindest indirekt. Als Nubya 2018 den Bankier Johannes Barth heiratete, sang ihre beste Freundin und Sängerin Tanja Danker einen Song der US-Sängerin, wie die “Schweizer Illustrierte” damals schrieb.