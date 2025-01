Wie stetiger Fluglärm die Gesundheit schädigen kann

Keystone-SDA

Fluglärm kann aufs Herz schlagen. Bei einer Auswertung von Herzaufnahmen stellten britische Wissenschaftler fest, dass die linke Herzkammer bei Menschen, die nahe an Flughäfen wohnen, um durchschnittlich sieben Prozent schwerer ist als bei anderen Personen.

(Keystone-SDA) Dies erhöhe das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Probleme wie Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt oder Schlaganfall um 32 Prozent, schreibt die Gruppe um Cristian Topriceanu vom University College London im «Journal of the American College of Cardiology».

Die Studienautoren werteten in einer medizinischen Datenbank – der UK Biobank – Herzaufnahmen von 3635 Menschen aus, die in der Nähe eines von vier grossen englischen Flughäfen lebten: London-Heathrow, London-Gatwick, Manchester und Birmingham.

Wie genau Fluglärm auf das Herz-Kreislauf-System einwirkt, ist noch nicht abschliessend geklärt. Es gibt jedoch Hinweise, dass diese Geräuschkulisse mit Übergewicht und Bluthochdruck in Verbindung steht.