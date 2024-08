Wieder Tote bei Kämpfen im Gazastreifen

(Keystone-SDA) Bei Kämpfen im Gazastreifen sind erneut Dutzende Menschen getötet worden. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen innerhalb von 24 Stunden 68 Menschen ums Leben. Sie unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern.

Das israelische Militär teilte mit: “Im Lauf des vergangenen Tages haben die Truppen im Nahkampf und durch Luftangriffe Dutzende Terroristen ausgeschaltet”. Darunter sei ein Kommandeur der Geheimdiensteinheit des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ). Er war laut Armee am Massaker am 7. Oktober in Israel beteiligt.

Alle Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

In Rafah und Chan Junis im Süden sowie in den Aussenbezirken von Deir al-Balah im Zentrum des Gebiets gehen die Kämpfe demnach weiter.

Seit Kriegsbeginn im vergangenen Oktober wurden im Gazastreifen nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 40.602 Menschen getötet und 98.855 weitere verletzt.

Auslöser des Gaza-Kriegs war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels mit mehr als 1.200 Toten, das Terroristen der islamistischen Hamas und anderer extremistischer Gruppen am 7. Oktober verübt hatten.