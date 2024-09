Wiedereröffnung der Strasse ins Saastal VS für Mittwoch geplant

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Strasse ins Saastal VS wird voraussichtlich am Mittwoch wieder eröffnet. Am Montag war das Tal nach dem Erdrutsch vom vergangenen Donnerstag noch immer von der Aussenwelt abgeschnitten.

«Der Kanton hat angekündigt, dass die Arbeiten mindestens bis Dienstagabend andauern werden», sagte Simon Bumann, Sprecher des Regionalen Führungsstabs, am Montag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir sind überrascht, weil wir dachten, dass die Instandsetzung schneller gehen würde», sagte Bumann.

Die Kantonsstrasse sollte am Mittwoch um 14.30 Uhr wieder geöffnet werden, sagte Kantonsingenieur Vincent Pellissier. «Mehrere tausend Tonnen sind den Berg hinuntergestürzt. Vier Tage später werden wir eine auf 40 Metern wiederaufgebaute Strasse haben», so Pellissier weiter.

Zudem wurden am Montag die Evakuierungsflüge mit dem Helikopter wieder aufgenommen. Bislang wurden rund 800 der über 2000 blockierten Touristinnen und Touristen von Saas-Fee nach Stalden ausgeflogen.