Wolf reisst zwei Ziegen auf der Schwägalp AR

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Wolf hat am Mittwoch und am Donnerstag auf der Schwägalp AR zwei Ziegen gerissen. Die Tiere waren nicht durch Herdenschutzmassnahmen geschützt, schrieb der Kanton Appenzell Ausserrhoden am Freitag in einer Mitteilung.

Entnommene DNA-Proben könnten Aufschluss über den betreffenden Wolf geben. Die Analyse stehe noch aus.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden wurden in den vergangenen Monaten mehrere Nutztiere gerissen. Der Kanton geht von einem einzelnen Wolf aus, der sich in der Region aufhält. Hinweise auf eine Paar- oder Rudelbildung gebe es nicht.

Die Voraussetzungen für einen Abschuss des Wolfes seien derzeit gemäss der eidgenössischen Jagdgesetzgebung nicht erfüllt, hiess es in der Mitteilung weiter. Wölfe müssten mehrere Schäden an Nutztieren in geschützten Herden verursachen, bevor ein solcher erwägt werden könne.