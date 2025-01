Zöllner stoppen 69-Jährigen mit antiken Tee-Schälchen

Keystone-SDA

Das Hauptzollamt Singen schreibt in einer Medienmitteilung von einer "teuren Teezeremonie": Zöllner haben in Blumberg (D) geschmuggelte Schälchen und eine Teekanne im Wert von umgerechnet über 66'000 Franken entdeckt - fast 13'000 Franken Einfuhrabgaben werden fällig.

(Keystone-SDA) Ein 69-Jähriger hatte die chinesischen Antiquitäten in der Schweiz gekauft, wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte. Der Mann hatte sie Ende Dezember in Luftpolsterfolie verpackt im Kofferraum eines in Belgien zugelassenen BMWs verstaut und bei der Einreise nach Deutschland nicht beim Zoll angemeldet.

Das Zollamt leitete ein Steuerstrafverfahren gegen den Fahrer ein. Nachdem der 69-Jährige in Buchberg die zu erwartenden Einfuhrabgaben in Höhe von fast 13’500 Euro als Sicherheit abgab, durfte er gemäss Mitteilung seine Reise fortsetzen.

Bei den im Kofferraum entdeckten Antiquitäten im Wert von knapp 71’000 Euro handelte es sich um 15 filigran bemalte Schälchen und eine Teekanne. Einige von ihnen sind gemäss Mitteilung über 100 Jahre alt.