Züge verkehren wieder normal durch den Gotthard-Basistunnel

(Keystone-SDA) Seit Montagmorgen verkehren die Züge wieder normal durch den Gotthard-Basistunnel. Verkehrsminister Albert Rösti bezeichnete den Eisenbahntunnel an einer Medienkonferenz in Pollegio TI als “zentrales Element für den Warenverkehr in Europa”.

Damit steht eine der wichtigsten Verbindungen durch die Alpen wieder vollumfassend zur Verfügung. Neu verkehren die Personenzüge zwischen Süd und Nord im Halbstundentakt.

Die SBB bezifferten den durch die Zugentgleisung entstandenen Sachschaden, einschliesslich entgangener Erträge, auf etwa 150 Millionen Franken.