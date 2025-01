Zürcher SVP überreicht Christoph Blocher eine Trychel zum Dank

Keystone-SDA

Die Zürcher SVP hat alt Bundesrat Christoph Blocher am Freitag an der Albisgüetli-Tagung zum Dank für seine Arbeit eine Trychel überreicht. Dieser bedankte sich mit einem kurzen Auftritt. "Keine Angst, ich halte keine Rede mehr", gab er Entwarnung.

1 Minute

(Keystone-SDA) Er gab der SVP in einem kurzen Grusswort lediglich den Auftrag, «weiterzukämpfen». Rundherum seien Regierungen am kollabieren. Da brauche es die SVP mehr denn je. Bei der letztjährigen Tagung hatte Blocher angekündigt, dass seine Redezeit am Albisgüetli abgelaufen sei. Er überlasse die Bühne nun anderen.

Als Hauptredner tritt stattdessen «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel ans Rednerpult. Die Gegenrede hält SP-Bundesrat Beat Jans. Im Publikum sitzen unter anderem alt Bundesrat Ueli Maurer, Parteipräsident Marcel Dettling und der ehemalige UBS-Chef Oswald Grübel.