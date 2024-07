Zehn Evakuierte nach Brand in Innenstadt von Freiburg

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Zehn Menschen sind in der Nacht auf Montag wegen eines Brandes in der Innenstadt von Freiburg evakuiert worden. Zwei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, war der Brand kurz nach Mitternacht in einem Geschäfts- und Wohnhaus an der Rue de Romont ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Der Brandherd wurde in einem Geschäftsraum im zweiten Stock des Gebäudes lokalisiert.

Zwei Geschäftsräume und eine Wohnung können vorerst nicht mehr genutzt werden. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Höhe des Sachschadens machte die Kantonspolizei keine Angaben.