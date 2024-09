Zehntausende Demonstranten bei Grosskundgebung in Tel Aviv

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Zehntausende Israelis haben nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln an einer Protestkundgebung in Tel Aviv teilgenommen. Zahlreiche Demonstranten marschierten mit blau-weissen Nationalflaggen auf zentralen Strassen der Stadt am Mittelmeer. Auf einer Bühne waren symbolisch die Särge der sechs Geiseln aufgebahrt. In Tel Aviv blockierten Demonstranten eine zentrale Schnellstrasse. Auch in anderen Städten kam es zu Protestaktionen.

Die Demonstranten forderten von der Regierung einen raschen Deal über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der verbliebenen 101 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gegenzug für palästinensische Häftlinge. Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, bei denen neben den USA auch Katar und Ägypten vermitteln, kommen seit Monaten nicht von der Stelle.

“Wir werden sie nicht im Stich lassen”, skandierten die Demonstranten in Tel Aviv mit Blick auf das Schicksal der Geiseln. Israels Gewerkschafts-Dachverband hat für Montag zu einem landesweiten Proteststreik aufgerufen, um den Druck für einen Geisel-Deal zu erhöhen.