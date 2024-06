Zehntausende demonstrieren an der Pride Zürich für alle Beziehungen

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Unter dem “frei in jeder Beziehung” sind am Samstag mehrere zehntausend Personen durch Zürich gezogen: “Unsere Pride kann man nicht kaufen” und “404 Error – Gender not found”, hiess es am Demonstrationsumzug im Rahmen der Pride Zürich unter anderem.

Auf dem Helvetiaplatz fanden sich Tausende schon lange vor dem Start des Umzugs ein. Viele führten Regenbogenfahnen mit, andere hatten die Farben als Schirm dabei oder trugen sie als Bändel am Hut oder direkt auf dem T-Shirt.

Andere hatten die Farben im Herzen, so sagte es zumindest einer der Teilnehmer bei einer Selfie-Aufnahme, worauf sein Kollege lachend einwarf, er sei schon ein bunter Hund. Die Stimmung auf dem Helvetiaplatz war von Beginn an locker und gelöst. Es wurde geplaudert, gewunken, getrommelt und getanzt.

Für die Demo hatten sich über 100 Gruppen und damit so viele wie noch nie angemeldet. Die Zürcher Pride, die es seit 30 Jahren gibt, steht diesmal unter dem Motto “Frei in jeder Beziehung – seit 30 Jahren”. Sie gilt als bedeutendste LGBTQIA+-Veranstaltung der Schweiz.