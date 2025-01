Zehntausende feiern Jahreswechsel in London

Zum Glockenschlag von Big Ben und mit einem spektakulären Feuerwerk am Riesenrad London Eye haben etwa 100'000 Menschen in der britischen Hauptstadt den Jahreswechsel gefeiert.

(Keystone-SDA) Das Riesenrad war vor genau 25 Jahren zur Jahrtausendwende vom damaligen Premierminister Tony Blair eingeweiht worden. Wegen technischer Probleme dauerte es aber noch drei Monate, bevor die Touristenattraktion in Betrieb genommen werden konnte. Inzwischen gehört es zu den Wahrzeichen der Stadt und ist fester Bestandteil des Silvesterfeuerwerks.

Weniger Feierstimmung herrschte in Edinburgh: Bei dem traditionellen Hogmanay-Festival in der schottischen Hauptstadt waren wegen stürmischen Wetters alle Veranstaltungen im Freien und das Feuerwerk am Edinburgh Castle abgesagt worden.

Auch in anderen Teilen Grossbritanniens wurden wegen Warnungen vor Sturm, Regen und Schnee Feuerwerk und Feiern vorsorglich abgeblasen. In Manchester trotzten Tausende dem strömenden Regen, um das Feuerwerk im Stadtzentrum anzuschauen.