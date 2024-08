Zeitung – Schweizer Geheimdienst-Chef fordert Personalausbau

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Chef des Geheimdienstes in der Schweiz, Christian Dussey, hat vor einer wachsenden Zahl jugendlicher Jihadisten gewarnt und mehr Personal für den Nachrichtendienst des Bundes (NDB) gefordert.

In einem Interview mit Tamedia erklärte Dussey, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen der steigenden Arbeitslast ausgelaugt seinen. “Das Personal ist müde (…) Seit zweieinhalb Jahren herrscht Krieg in der Ukraine und seit Anfang des Jahres haben wir eine neue Dynamik der terroristischen Bedrohung”, sagte er. Zudem habe sich die Fähigkeit verschlechtert, Bedrohungen für die Sicherheit der Schweiz und für ihre Bewohner zu erkennen und zu verhindern. Der Geheimdienstchef erklärte auch, dass der von Russland geführte hybride Krieg die Schweiz etwa in Form von aggressiver russischer Spionage und Cyberattacken betreffe. Zudem gebe es hier nun deutlich mehr radikalisierte Jugendliche und Islamisten planten hierzulande sowie in ganz Europa vermehrt Anschläge.