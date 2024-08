Zeki und Ex-Bachelorette Yuliya Benza sind wohl ein Paar

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer Influencer Zeki Bulgurcu und die Ex-Bachelorette Yuliya Benza haben sich in den sozialen Medien schwer verliebt gezeigt. Zeki veröffentlichte ein kurzes Video, das die beiden küssend vor einem Sonnenuntergang zeigt.

Der unter dem Namen Zeki bekannte Influencer versah das kurze Video in seiner Story auf der Plattform Instagram mit einem roten Herz, wie ein Foto auf 20minuten.ch zeigt.

Dazu liess er das Liebeslied “Yellow” der britischen Band Coldplay laufen. Yuliya Benza erwiderte das rote Herz in ihrer Story. Die beiden stehen am Bug eines Schiffes, während sich der Himmel im Hintergrund orange färbt. Ende Juli veröffentlichte die Ex-Bachelorette Fotos, die sie im gleichen Outfit ebenfalls auf einem Boot zeigen. Vielleicht war Zeki da schon mit an Bord.

Vor gut einem Monat veröffentlichten die zwei ein gemeinsames Video in den sozialen Medien. Bei einer Wanderung nehmen sie die Schweizer Wanderkultur – wie eine überteuerte Wanderausrüstung und kilometerlange Märsche – auf die Schippe. Ein anderer Beitrag zeigt, wie sich Yuliya Benza für ein Date schick macht. Nur um Zeki im Wandertenue vor der Tür zu begrüssen. Ob das schon ein Hinweis hätte sein sollen? Den Sinn für Humor scheinen die frisch Verliebten jedenfalls zu teilen.