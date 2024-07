Zuger Polizei identifiziert in Ägerisee ertrunkenen Mann

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zuger Polizei hat eine der am Samstag aus dem Ägerisee geborgenen Leichen identifiziert. Es handelte sich dabei um einen 87-jährigen Schweizer aus der Region.

Das Institut für Rechtsmedizin in Zürich geht davon aus, dass der Mann aufgrund eines medizinischen Problems verstarb, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch mitteilten. Die Identität der ebenfalls am Samstag tot geborgenen Frau konnte bisher noch nicht geklärt werden. Die Obduktion lieferte jedoch keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung. Es werden weitere Untersuchungen vorgenommen.

Die Leiche des Mannes war in einer Badi in Oberägeri entdeckt worden. Kurze Zeit später wurde eine zweite Leiche in Hünenberg im Uferbereich des Zugersees gefunden.