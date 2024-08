Zwei ältere Menschen und ein Kind sterben nach Frontalkollision

(Keystone-SDA) Bei der Frontalkollision ihres Autos mit einem Postauto und einem Folgeunfall in Wattwil SG sind die drei Insassen am Donnerstagnachmittag ums Leben gekommen. Es handelt sich um den 76-jährigen Lenker, die 75-jährige Beifahrerin und einen neunjährigen Knaben.

Der Autolenker geriet gegen 16.15 Uhr in einer leichten Rechtskurve der Rickenstrasse auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei am Abend mitteilte. Dort kollidierte er frontal mit dem als Bahnersatzbus eingesetzten Postauto. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen des 76-Jährigen zurück in ein hinter ihm fahrendes Auto.

Der 68-jährige Postautochauffeur erlitt unbestimmte Verletzungen. Die Rettungsflugwacht flog ihn ins Spital. Von den mehreren Dutzend Fahrgästen im Postauto wurden einzelne leicht verletzt. Ins Spital musste niemand von ihnen. Die Frau im gerammten Auto kam ohne Verletzungen davon. Der Rickenpass war mehrere Stunden lang gesperrt. Die Opfer stammten aus Deutschland.