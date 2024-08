Zwei Asylsuchende wegen Angriff auf jungen Juden in Davos verhaftet

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Nach dem tätlichen Angriff auf einen 19-jährigen Juden letzte Woche in Davos hat die Bündner Kantonspolizei die mutmasslichen Täter verhaftet. Es handelt sich um zwei junge Asylsuchende mit nicht geklärter Staatsangehörigkeit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Angriff hatte sich in der Nacht auf Freitag ereignet. Der jüdisch-orthodoxe Tourist wurde von zwei Männern geschlagen und beleidigt. Kurz darauf stoppte die Stadtpolizei zwei Verdächtige. Diese versuchten sich einer Kontrolle zu entziehen, was ihnen jedoch misslang.

Die beiden abgewiesenen Asylsuchenden aus einem nahgelegenen Ausreisezentrum wurden daraufhin festgenommen. Die Täter im Alter von 24 und 29 Jahren stehen unter dringendem Tatverdacht, den jüdisch-orthodoxen Mann aus Grossbritannien am Freitag kurz vor 1 Uhr tätlich angegriffen zu haben. Zudem stehen sie in Verdacht, in der gleichen Nacht zwei Einschleichdiebstähle begangen zu haben.

Die Kantonspolizei hatte den Angriff auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA unlängst als Delikt im abendlichen Ausgang eingeordnet. Solche Angriffe würden “gerade im Ausgang” oft vorkommen. Der Unterschied hier sei einzig, dass das mutmassliche Opfer jüdisch sei, erklärte eine Polizeisprecherin.