Zwei Drittel der Firmen mit Nachhaltigkeitskriterien bei Cheflöhnen

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In grossen Schweizer Unternehmen sind die Cheflöhne mittlerweile oft auch an Nachhaltigkeitskriterien geknüpft. Allerdings fehlt es dabei häufig an Transparenz. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Untersuchung des Beratungsunternehmens Swipra.

In der Studie wurden die 100 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen (SPI 100) berücksichtigt. Bei insgesamt 69 Prozent dieser Firmen haben Nachhaltigkeitskriterien Einfluss auf die variable Vergütung der Geschäftsleitung. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 47 Prozent.

Trotzdem sieht das Beratungsunternehmen noch Luft nach oben. Bei mehr als der Hälfte der Firmen sei nach wie vor unklar, wie die Nachhaltigkeitskriterien gemessen werden und diese in die Boni der Konzernleitung einfliessen.