Zwei Gleitschirmflieger sterben bei Absturz am Clariden

Keystone-SDA

Ein Mann und eine Frau sind am Sonntagnachmittag bei einem Gleitschirm-Tandemflug am Clariden GL abgestürzt und gestorben. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt.

(Keystone-SDA) Aus unklaren Gründen geriet das Gespann bereits nach dem Start in Schwierigkeiten, wie die Kantonspolizei Uri, welche zum Unfall ausgerückt war, am Montag mitteilte. Zum Absturz kam es dann an der Nordwand des Clariden.

Bei den Gleitschirmfliegenden handelte es sich um einen 51-jährigen Mann und eine 45-jährige Frau. Die Leitung der Ermittlungen hat die Bundesanwaltschaft inne.

Der Clariden liegt in den Glarner Alpen in der Schweiz. Er befindet sich an der Grenze zwischen den Kantonen Uri und Glarus.