Zwei Menschen sterben bei Hausbrand in Visp

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Visp sind in der Nacht auf Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die formelle Identifizierung der Opfer stand zunächst aus.

Die Kantonspolizei Wallis sei um 02.20 Uhr über einen Brand in einem Wohnhaus an der Kantonsstrasse in Visp alarmiert worden, teilte diese mit. Umgehend sei die Stützpunktfeuerwehr von Visp für die Löscharbeiten aufgeboten worden. Der Brand, der im Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen war, habe rasch unter Kontrolle gebracht werden können.

Beim Betreten der Räumlichkeiten wurde laut Polizeiangaben eine Person leblos aufgefunden. Eine weitere erlitt mutmasslich eine schwere Rauchvergiftung und wurde von den Rettungskräften der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation in kritischem Zustand ins Spital nach Visp transportiert. Dort verstarb sie im Verlaufe des Vormittages.