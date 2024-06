Zweite Nacht der illegalen Rave-Party in Corbeyrier/Hongrin VD

(Keystone-SDA) Mehrere hundert junge Leute haben am Samstag ihre zweite Nacht an der illegalen Rave-Party in Corbeyrier/Hongrin oberhalb von Villeneuve VD durchgefeiert. Die Polizei griff aus Gründen der “Verhältnismässigkeit” weiter nicht ein.

Das Gebiet bleibe aber abgeriegelt und die Polizei kontrolliere die Abreisenden, sagte ein Sprecher der Waadtländer Polizei am Sonntagmorgen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie wollten so sicherzustellen, dass die Partygänger noch fahrtüchtig seien.

Am Sonntagmorgen sei bisher kein Einsatz geplant, “auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Dinge entwickeln”. Die Polizei werden die Organisatoren der nicht genehmigten Rave-Party anzeigen, auch wegen möglicher Schäden an Flora und Fauna.

Der Rave hatte am Freitag begonnen. Am Samstagmorgen errichtete die Waadtländer Polizei Strassensperren von La Lécherette VD sowie Corbeyrier und Yvorne aus, um weitere Feiernde daran zu hindern, auf das Fest zu gelangen. Diejenigen, die es trotzdem versuchten, wies sie zurück.