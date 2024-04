“Stipendi milionari dei primari alimentano esplosione costi salute”

(Keystone-ATS) Gli stipendi milionari dei primari mettono sotto pressione i conti degli ospedali e alimentano l’esplosione dei costi della salute: lo scrive oggi la SonntagsZeitung (SoZ).

I compensi sono in gran parte confidenziali, ma il domenicale cita i dati di Berna, dove i nosocomi con un contratto di servizio cantonale devono rendere note le retribuzioni dei primari. Stando al giornale nel 2022 sei medici hanno guadagnato tra i 600’000 e i 700’000 franchi, due hanno incassato più di 700’000 franchi e almeno uno si è portato a casa oltre 1 milione di franchi.

L’economista sanitario Heinz Locher, citato dalla SoZ, sostiene che “un numero non basso guadagna considerevolmente più di 1 milione di franchi”. A suo avviso tali remunerazioni sono “inappropriate”. Ci sono però anche strutture che prevedono tetti salariali per i primari: all’Ospedale universitario di Zurigo l’anno scorso è stato introdotto un nuovo modello di compensi per i medici senior, con un massimo di 1 milione di franchi.

Malgrado ciò i costi salariali per l’intera professione medica sono aumentati drasticamente nel 2023: in molti ospedali, gli stipendi dei medici rappresentano circa un quinto delle spese operative totali. In tutta la Svizzera, gli stipendi combinati di tutti i medici ospedalieri ammontavano a 4,3 miliardi di franchi.