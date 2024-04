A George Lucas la Palma d’Oro d’onore a Cannes

(Keystone-ATS) A George Lucas la Palma d’Oro onoraria del prossimo Festival di Cannes. Il cineasta dietro le epopee di Guerre Stellari e Indiana Jones sarà insignito del premio alla carriera il 25 maggio durante la cerimonia conclusiva.

“Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore”, ha detto Lucas: “Rimasi sorpreso e senza fiato quando il mio primo film, THX-1138, fu scelto per essere proiettato a Cannes in un nuovo programma per registi esordienti. Da allora sono tornato molte volte come sceneggiatore, regista e produttore. Questo riconoscimento significa molto per me”.

Nell’annunciare il premio, gli organizzatori del festival hanno elogiato Lucas per “aver costruito un impero di Hollywood attraverso i nove episodi della saga, quattro dei quali diretti da lui” e per “la instancabile passione per la tecnologia” che lo hanno reso “uno dei pionieri dell’industria degli effetti speciali”.

Lucas sarà uno dei vip di Hollywood in trasferta sulla Croisette. Tra gli altri ci sarà anche George Miller che il 15 aprile presenterà il film fuori concorso Furiosa: A Mad Max Saga. Non è stata invece ancora confermata la presenza di Francis Ford Coppola con il suo ultimo film Megalopolis che sta incontrando problemi di distribuzione.