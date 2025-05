AG: Brugg, dopo spari e minacce, tre arresti

Keystone-SDA

Dopo spari, minacce e un incidente stradale, verificatisi lo scorso fine settimana a Brugg (AG), tre persone si trovano in detenzione preventiva. I fatti sono legati a una violenta faida tra due gruppi di persone, ha comunicato oggi la procura argoviese.

(Keystone-ATS) I conflitti tra i due gruppi vanno avanti da tempo: nonostante i procedimenti in corso, le parti coinvolte hanno continuato ad azzuffarsi lo scorso fine settimana, precisa la nota.

Sabato scorso poco prima delle 14.00 due persone avevano esploso colpi di arma da fuoco da un’auto contro un secondo veicolo ferendo un uomo di 31 anni, che è stato portato in ospedale: la sua vita non è in pericolo. Poco dopo si è verificato un incidente tra due auto, una Mercedes e una BMW: le persone in causa sono fuggite e in base alle indagini si ipotizza che gli occupanti della BMW siano le stesse che viaggiavano nel veicolo da cui precedentemente erano stati esplosi i colpi di arma da fuoco.

Successivamente un 35enne kosovaro, membro dei gruppi coinvolti nei precedenti episodi, è entrato in un caffè, rendendosi protagonista di minacce e danneggiamenti. L’uomo e i presunti autori degli spari si trovano ora in detenzione preventiva, precisa la procura, aggiungendo che gli incidenti sono oggetto di indagine.