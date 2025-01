AG: cane poliziotto “Tyron” rintraccia a Baden giovane scassinatore

Keystone-SDA

Un cane poliziotto è riuscito a rintracciare questa mattina a Baden (AG) uno di due ladri in fuga dopo che una persona aveva chiamato le forze dell'ordine in quanto qualcuno si era introdotto in casa sua. Lo ha comunicato la polizia cantonale argoviese.

(Keystone-ATS) In seguito alla segnalazione, giunta alle 5.15, diverse pattuglie della polizia comunale e della polizia cantonale sono intervenute sul posto.

Dopo un primo avvistamento dei due sospetti, il cane “Tyron” ha seguito le tracce e ha dapprima rinvenuto la refurtiva abbandonata e, pochi minuti dopo, scovato in un nascondiglio uno dei due ladri, un 15enne algerino che è stato arrestato provvisoriamente dalla polizia. Il giovane, che aveva con sé altri beni rubati, era già noto alla polizia per altri furti, aggiunge la nota, precisando che al momento non c’è traccia del secondo uomo ricercato.