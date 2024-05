Alcon continua la sua crescita anche in avvio di 2024

2 minuti

(Keystone-ATS) È proseguita anche nel primo trimestre del 2024 la crescita di Alcon, gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi.

Fra inizio gennaio e fine marzo, ha riferito l’azienda in una nota diffusa ieri in tarda serata, si è osservato un incremento sia alla voce vendite sia a quella utili.

Nel periodo in rassegna, illustra la società nota in particolare per le sue lenti a contatto, il fatturato è ammontato a 2,44 miliardi di dollari (2,22 miliardi di franchi al cambio attuale). Ciò corrisponde a un aumento del 5%, ossia un tasso di crescita leggermente inferiore al +7% messo a segno dodici mesi fa.

Per quel che concerne la redditività, l’utile trimestrale ha raggiunto i 248 milioni di dollari, una chiara progressione dai 174 milioni dell’anno prima. Il risultato operativo è stato di 368 milioni, per un corrispondente margine del 15,1% (+3,6 punti).

“Siamo incoraggiati dallo slancio positivo che stiamo riscontrando in tutta la nostra ampia gamma di prodotti”, ha dichiarato, citato nella nota, il CEO di Alcon David Endicott. Stando al manager, particolare successo va attribuito alle “nostre lenti a contatto innovative”.

Le cifre comunicate hanno superato in modo significativo le aspettative formulate alla vigilia dagli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP ad esempio per quanto riguarda il margine operativo, ma non hanno rispettato le attese per le vendite. Gli esperti avevano infatti pronosticato un giro d’affari di 2,48 miliardi e una crescita del 6,4%.

Il gruppo – quotato in borsa sia in Svizzera che negli Stati Uniti, i dati vengono infatti diffusi fra la chiusura delle contrattazioni a New York e l’apertura di quelle a Zurigo – è fiducioso di poter raggiungere i propri obiettivi per l’anno in corso. La direzione ha anzi alzato le previsioni di crescita per il fatturato: ora punta a un aumento fra il 7% e il 9%.