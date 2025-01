Attenzione ad abuso di paracetamolo, medico cantonale vodese

Keystone-SDA

Il medico cantonale vodese, Karim Boubaker, mette in guardia la popolazione da una sfida che spopola sui social media e consiste nell'assumere la maggior quantità possibile di paracetamolo, una sostanza commercializzata in Svizzera spesso con il nome di Dafalgan.

(Keystone-ATS) La gara, che imperversa su TikTok, invita a ingerirne una dose massiccia in modo da essere ricoverati in ospedale il più a lungo possibile, precisano le autorità cantonali in una nota odierna, sottolineando che l’uso di questo antidolorifico, che può essere acquistato senza prescrizione medica, “non è innocuo”.

In caso di sovradosaggio, il fegato può essere seriamente danneggiato. In casi estremi, l’abuso può portare alla morte. I segni di intossicazione includono mal di stomaco, nausea, problemi di coordinazione e pelle gialla.

Il medico cantonale esorta la popolazione a essere vigile sul consumo eccessivo di paracetamolo e a reagire a questi sintomi, soprattutto se compaiono nei bambini o negli adolescenti. Le farmacie del cantone sono state sensibilizzate sul problema, in modo che possano vigilare sulla vendita di questo farmaco ai giovani.