Borsa svizzera: chiude quasi invariata, SMI -0,02%

Keystone-SDA

La borsa svizzera chiude in lievissimo ribasso una seduta partita bene, ma divenuta sempre più pallida con il trascorrere delle ore: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'539,64 punti, in flessione dello 0,02% rispetto a ieri.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il mercato cercava un recupero, dopo aver subito ieri una contrazione sulla scia dei timori di un’ulteriore escalation del conflitto in Ucraina. Ma l’evento principale della giornata si svolgerà quando in Europa le contrattazioni saranno già concluse: si tratta della pubblicazione dei risultati del colosso tecnologico americano Nvidia, la società con la maggiore capitalizzazione borsistica del pianeta. Le cifre sono molto attese e potrebbero muovere in un senso o nell’altro le piazze di tutto il mondo.

Sul fronte macroeconomico, l’inflazione britannica è tornata a salire in ottobre, trainata dall’aumento dei prezzi dell’energia, dopo aver toccato un minimo di tre anni in settembre. Una certa attenzione è stata prestata anche al rapporto della Banca centrale europea (Bce) sulla stabilità finanziaria.

In Svizzera acquisti sono stati segnalati su Holcim (+1,83% a 90,08 franchi), che ha beneficiato di una raccomandazione di JPMorgan. In modo non perfettamente unitario hanno terminato gli altri valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (+0,08% a 49,05 franchi), Geberit (-0,27% a 516,80 franchi), Kühne+Nagel (-1,05% a 208,20 franchi) e Sika (-0,73% a 229,80 franchi).

Partners Group (+0,91% a 1220,00 franchi) ha annunciato l’acquisizione di una quota maggioritaria in una catena di alberghi spagnola e si è mostra più tonica di UBS (+0,07% a 28,15 franchi). Bene orientati si sono rivelati anche gli assicurativi Swiss Life (+0,86% a 723,00 franchi), Swiss Re (+0,56% a 125,95 franchi) e Zurich (+0,04% a 531,00 franchi).

Fra i pesi massimi difensivi Roche (-0,52% a 249,20 franchi) ha chiuso un passo dietro a Novartis (-0,08% a 90,99 franchi) e a Nestlé (-0,18% a 76,52 franchi).

Nel mercato allargato gli occhi erano puntanti su Baloise (-0,60% a 165,60 franchi) e su EFG International (-1,35% a 11,72 franchi), che hanno informato sull’andamento degli affari. SGS (-0,21% a 86,74 franchi) ha tenuto la giornata degli investitori, confermando gli obiettivi annuali a medio termine.