CEO Swissquote prevede impennata record per il bitcoin

(Keystone-ATS) Il bitcoin potrebbe superare la soglia dei 100’000 dollari entro la fine dell’anno. È la previsione formulata da Marc Bürki, CEO del principale operatore elvetico attivo nell’online banking Swissquote, in un’intervista rilasciata a “L’Agefi” in edicola oggi.

Sabato, l’emissione di bitcoin subirà un processo noto come “halving” (dimezzamento), che avviene ogni quattro anni. Per Bürki, questo evento non avrà però un impatto immediato sul prezzo della criptovaluta.

“Come quando la Federal Reserve opta per abbassare i tassi d’interesse, l’influenza di tale decisione sui mercati azionari mondiali non è istantanea”, afferma il numero uno del gruppo attivo nei servizi finanziari su Internet. Un aumento del corso del bitcoin ha sempre preceduto e seguito ogni dimezzamento.

Bürki ritiene quindi che il bitcoin potrebbe arrivare al traguardo dei 100’000 dollari entro fine 2024. Attualmente, si aggira intorno ai 64’500 dollari.

“Con oltre 19,4 milioni di bitcoin estratti (su un totale di 21 milioni), ci stiamo avvicinando al fatidico giorno, previsto per il 2140, in cui l’ultimo sarà ‘minato'”, mette in evidenza Bürki. “Questo crea una maggiore domanda”, spiega il co-fondatore di Swissquote, piattaforma che guida sin dalla sua nascita nel 1996.