CF: aumentano gli assegni famigliari

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Gli assegni famigliari saranno aumentati dal prossimo primo gennaio: l’assegno minimo per figli passerà da 200 a 215 franchi al mese e quello di formazione da 250 a 268 franchi. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale.

In una nota, il governo spiega che, conformemente alla Legge sugli assegni familiari (LAFam), gli importi vengono adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) alla stessa data dell’adeguamento delle rendite AVS (1° gennaio 2025), sempre che lo stesso IPC sia aumentato almeno di 5 punti dopo l’ultima determinazione. Questa condizione è adempiuta dall’inizio del 2024.

Nel comunicato l’esecutivo sottolinea il fatto che nei Cantoni che versano gli importi minimi l’aumento sarà automatico. Attualmente, sette (ZH, GL, SO, BL, AG, TG e TI) versano l’importo minimo per l’assegno per figli e sei (ZH, GL, SO, BL, AG e TI) per quello di formazione.

Come detto, l’incremento concerne gli importi minimi che i Cantoni sono tenuti a versare. Per chi vive in quelli più generosi, che già superano i nuovi minimi, potrebbe anche non esserci alcun adeguamento, avverte il Consiglio federale.