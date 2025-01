Cia, incidente di laboratorio causa più probabile per il Covid

Keystone-SDA

Anche la Cia ha concluso ora in una nota ufficiale che la pandemia di Covid è molto probabilmente derivata da una fuga di laboratorio.

(Keystone-ATS) Così facendo, si è unita all’Fbi e al dipartimento dell’energia nel ritenere un incidente di laboratorio a Wuhan, in Cina, come probabile fonte del virus Covid-19, che ha ucciso più di 1,2 milioni di americani e oltre sette milioni di persone in tutto il mondo. “La Cia valuta con scarsa sicurezza che un’origine della pandemia di Covid-19 correlata alla ricerca sia più probabile di un’origine naturale sulla base delle segnalazioni disponibili”, ha affermato un portavoce dell’agenzia.

Il portavoce ha sottolineato che il giudizio è basato su un livello di “scarsa sicurezza” e che la Cia continuerà a valutare “qualsiasi nuova segnalazione di intelligence credibile disponibile o informazione open source che potrebbe cambiare la sua valutazione”.