Clima di fiducia consumatori ancora negativo ad aprile

1 minuto

(Keystone-ATS) L’indice del clima di fiducia dei consumatori si è attestato lo scorso mese a -38,1 punti, risultato simile a quello conseguito nell’aprile del 2023 (-37,7).

Rispetto al mese scorso, si legge in un comunicato stampa odierno della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la cifra è variata solamente di un decimale.

Per contro, i sottoindici “situazione economica nei prossimi mesi” e “momento favorevole per grandi acquisti” risultano superiori rispetto a quanto registrato un anno fa. Un calo rispetto all’aprile 2023 si è invece verificato nelle categorie “situazione finanziaria negli ultimi mesi” e “situazione finanziaria nei prossimi mesi”, prosegue la nota.

Il punto più basso raggiunto dall’indice fino ad oggi si è verificato lo scorso ottobre, quando è scivolato a poco meno di -53 punti.

L’indice del clima di fiducia dei consumatori si basava in precedenza su sondaggi condotti principalmente per telefono a gennaio, aprile, luglio e ottobre. Dall’inizio del 2024, la SECO intende pubblicare l’indice ogni mese anziché una volta al trimestre come in precedenza. Il sondaggio sarà ora condotto esclusivamente via internet e su base continuativa.