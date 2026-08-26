Oggi in Svizzera

Le cifre sono diminuite in modo particolarmente marcato per quanto riguarda Afghanistan, Turchia ed Eritrea. La SEM indica come cause le mutate rotte migratorie: meno persone hanno viaggiato sulla rotta del Mediterraneo centrale e su quella balcanica. Allo stesso tempo, sono in calo anche le domande di statuto di protezione S da parte di persone ucraine. Per il 2026 si prevedono circa 12’000 domande – circa 900 in meno rispetto all’anno precedente.

Parallelamente, i rimpatri sono in aumento. Il numero di quelli forzati è salito da 1’654 nel 2021 a 2’400 nel 2025. Stando a quanto dichiarato, la Confederazione preferisce il rimpatrio volontario perché è più rapido e meno costoso. Anche in questo ambito c’è stato un calo: nel primo semestre del 2025 le persone che hanno lasciato la Svizzera con l’aiuto al ritorno erano 2’014, mentre nei primi sei mesi del 2026 questa cifra è scesa a 1’674.

Nell’ambito della strategia sull’asilo 2027, la SEM prevede inoltre di introdurre nuove misure di sicurezza contro i richiedenti asilo che hanno commesso reati e di instaurare procedure preliminari per le domande manifestamente infondate. L’attenzione è rivolta, tra l’altro, a persone con possibilità molto basse di ottenere l’asilo. La nuova procedura potrebbe riguardare circa il 20% delle domande; le questioni legali sono ancora aperte. Allo stesso tempo, la SEM sottolinea che il 96% delle persone nel settore dell’asilo si comporta correttamente.