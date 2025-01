ESC: passaggio di testimone e sorteggio per semifinali a Basilea

Keystone-SDA

La città di Malmö (Svezia) ha passato oggi il testimone a Basilea per organizzare il 69esimo Eurovision Song Contest (ESC) il 13, 15 e 17 maggio. In questa occasione, è stata sorteggiata l'attribuzione dei Paesi alle semifinali.

3 minuti

(Keystone-ATS) All’inizio della cerimonia tenutasi oggi al Kunstmuseum di Basilea, la presidente del legislativo di Malmö, Carina Nilsson ha incoraggiato gli organizzatori basilesi a “puntare sulle loro caratteristiche regionali e nazionali” e a “portare alti i valori della democrazia e dei diritti umani”. Il presidente del Governo di Basilea-Città Conradin Cramer, si è detto felice che i cittadini basilesi abbiano “fortemente sostenuto” con il loro voto il progetto degli organizzatori lo scorso novembre.

La città di Malmö ha inoltre offerto, come simbolo, il mantello stravagante che l’artista elvetico Nemo ha indossato lo scorso maggio in Svezia, durante la presentazione dei candidati qualche giorno prima della sua vittoria. Sul retro di questa tenuta è impressa ora la scritta: “From Malmö to Basel with Love” (“Da Malmö a Basilea con amore”).

In quanto Paese ospitante dell’ESC, la Svizzera è direttamente selezionata per la finale del 17 maggio, insieme alle “Big Five” Francia, Germania, Italia, Spagna e Gran Bretagna.

I Paesi che parteciperanno alle semifinali del 13 e 15 maggio sono stati estratti da cinque contenitori da Jennifer Bosshard e Jan van Ditzhuijzen. Si è fatto di tutto per evitare che nazioni che tradizionalmente si assegnano punti a vicenda finissero nella stessa semifinale.

Scenografia ideata da studenti grigionesi

Nella prima semifinale del 13 maggio, Svezia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Portogallo, Polonia e Ucraina si sfideranno con Estonia, Islanda, Slovenia, Albania, Azerbaigian, Croazia, Cipro e San Marino per un posto in finale. Il pubblico svizzero potrà votare per una di queste nazioni.

Nella seconda semifinale del 15 maggio, Austria, Israele, Grecia, Irlanda, Finlandia, Australia e Danimarca saranno affiancate da Armenia, Lettonia, Lituania, Montenegro, Lussemburgo, Serbia, Repubblica Ceca, Georgia e Malta.

Il concetto per il sorteggio odierno, compresa la scenografia, gli inserti, la registrazione e la trasmissione sono stati ideati da 14 studenti della Scuola universitaria professionale dei Grigioni. Gli studenti in questione produrranno anche il segnale per la cerimonia di apertura ufficiale e il relativo “Turquoise Carpet” dell’11 maggio.

I biglietti per l’ESC saranno in vendita da domani alle 10.00. Ma chi non si è pre-registrato non avrà alcuna chance di accaparrarseli.