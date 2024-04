Gelo e neve causano danni milionari alle colture

(Keystone-ATS) L’ondata di freddo delle ultime settimane in Svizzera, contraddistinta da gelate e nevicate fino in pianura, sta mettendo a dura prova le colture con danni che si stimano in milioni di franchi.

Particolarmente colpite le vigne e la produzione di frutta in Vallese e a Ginevra, indica Grandine Svizzera sul suo sito. I danni si spiegano anche con la precoce fioritura di molte colture dovuta ai primi giorni caldi di aprile, seguiti da un drastico calo delle temperature.

A causa delle notti serene nella regione di Ginevra si sono verificate gelate con danni ai vigneti. A fine settimana si contavano oltre 700 ettari colpiti dal fenomeno, con danneggiamenti anche agli alberi da frutta. Circa l’85% delle aziende a Ginevra e il 40% in Vallese assicurate contro il gelo si sono annunciate ai nostri servizi, si legge sul sito di Grandine Svizzera.

A causa del peso della neve caduta fino in pianura si sono verificati danni anche ad altre colture, col pericolo di compromettere in parte i raccolti. Finora si contano 800 annunci per danni provocati dalle nevicate inoltrate da aziende dell’Altipiano e delle Prealpi. Interessate in particolare colture di colza e cereali per una superficie superiore ai 5500 ettari.