Giornata della lettura: leggere ad alta voce per unire generazioni

(Keystone-ATS) Almeno 7’000 lettori parteciperanno domani alla 7a edizione della Giornata svizzera della lettura ad alta voce: un’attività divertente che avvicina le persone ed è fondamentale per lo sviluppo cognitivo dell’infanzia e della gioventù.

Più di una 30ina di celebrità fungeranno da ambasciatori, tra cui la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, l’allenatore del FC Lugano Mattia Croci-Torti e quello dell’HCAP Luca Cereda.

La ministra della cultura – citata sul sito dell’evento – ha affermato che “i nostri bambini costruiranno il mondo di domani. Il nostro compito è di allargare i loro orizzonti e di aiutarli a sviluppare la loro immaginazione. La lettura ad alta voce crea legami ed è una preziosa fonte d’ispirazione per proiettarsi nel futuro”.

Accanto a Baume-Schneider, a una 30ina di parlamentari e ai due allenatori delle amate squadre ticinesi, nella Svizzera italiana vi sono testimonial quali la conduttrice radiofonica Julie Arlin, la giornalista Rachele Bianchi Porro, la conduttrice radiofonica Lolly Camèn, il giocatore dell’HCAP Inti Pestoni, il musicista Leo Pusterla e la presentatrice Christa Rigozzi.

Quest’anno nei quasi 400 eventi organizzati in tutto il paese, l’accento è posto sulle letture intergenerazionali, con storie lette ai bambini dai più piccoli ai più anziani, nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie, nei musei e persino a casa.

In Ticino sono in programma una ventina di eventi, tra cui una lettura ad alta voce sul tema fair-play a Balerna tenuta da Croci-Torti, un incontro con Pestoni a Camorino alla Scuola dell’infanzia Tiglio e uno con Cereda alle scuole di Gordola. A Maggia il cantastorie Andrea Jacot Descombes racconterà leggende della Svizzera italiana ed altri racconti, mentre ad Agno la conduttrice Lolly Camèn leggerà delle storie per tutti i bambini. A Rovio i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare parteciperanno a una passeggiata di letture tra gli alberi. L’intero programma è consultabile sul sito internet della manifestazione.