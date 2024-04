Houthi colpiscono petroliera nel Mar Rosso

1 minuto

(Keystone-ATS) La petroliera ‘Andromeda Star’ è rimasta danneggiata dopo essere stata bersagliata due volte con missili al largo della costa dello Yemen, nell’ultimo attacco nel Mar Rosso rivendicato dal gruppo yemenita Houthi, sostenuto dall’Iran.

Nel primo attacco, la nave “ha subito un’esplosione in prossimità dell’imbarcazione che è stata avvertita dall’equipaggio a bordo”, ha dichiarato l’agenzia di sicurezza del Regno Unito Maritime Trade Operations (Ukmto).

“Il secondo attacco con due missili ha provocato danni”. Attualmente la nave è registrata alle Seychelles ed “era in viaggio da Primorsk, in Russia, a Vadinar, in India”.