In Giappone il debutto ufficiale del principe Hisahito

Keystone-SDA

Il principe Hisahito, l'unico figlio del principe ereditario Akishino e della principessa ereditaria Kiko, ha partecipato alla sua prima conferenza stampa alla residenza Akasaka a Tokyo.

(Keystone-ATS) Durante l’incontro ha promesso di adempiere al suo ruolo di membro adulto della famiglia imperiale.

Sebbene, secondo l’ordine di successione, il principe ereditario sia formalmente Akishino – fratello minore dell’imperatore Naruhito – in realtà Hisahito è l’unico maschio della generazione seguente a quella Naruhito, quindi si presume che il futuro imperatore alla fine sarà lui.

Secondo il racconto del Japan Times il giovane principe ha, in apertura di conferenza stampa, rivolto un pensiero alle persone colpite dall’incendio boschivo che infuria nella città di Ofunato, nella prefettura di Iwate. “L’imperatore, come simbolo del paese, dovrebbe sempre pensare al popolo” ha detto il principe riecheggiando le opinioni di suo nonno, l’imperatore emerito Akihito, e di suo zio, l’imperatore Naruhito.

È consuetudine per i membri della famiglia imperiale tenere una conferenza stampa quando raggiungono l’età adulta. Tuttavia, la conferenza stampa di Hisahito è stata posticipata – il principe ha compiuto 18 anni lo scorso settembre – a causa dei suoi preparativi per entrare all’università. La sua cerimonia di raggiungimento della maggiore età si terrà il 6 settembre, giorno del suo diciannovesimo compleanno. Il principe Hisahito, che si iscriverà alla scuola di scienze dell’Università di Tsukuba questa primavera, è un appassionato di libellule.

La legge della Casa Imperiale del 1947, che preserva in gran parte i valori familiari conservatori prebellici, consente solo agli uomini di succedere al trono. La cugina più grande di Hisahito, la principessa Aiko, unica figlia dell’imperatore Naruhito e di sua moglie Masako, ex diplomatica laureata ad Harvard, è considerata la beniamina del pubblico, anche se per ora la legge le impedisce di diventare imperatrice.