Martin Pfister: primi 50 giorni in Governo, priorità su sicurezza

Keystone-SDA

La Svizzera deve essere in grado di assumere autonomamente la propria sicurezza. Dopo 50 giorni di mandato, il consigliere federale Martin Pfister vuole un esercito concentrato sulla difesa del Paese e ripristinare la fiducia della popolazione nei suoi confronti.

(Keystone-ATS) In una conferenza stampa tenutasi oggi alla piazza d’armi di Bure (JU), il nuovo capo del Dipartimento della difesa (DDPS) ha stilato le priorità per quest’anno.

Pfister ha affermato che la sicurezza della Svizzera non è mai stata così a rischio da decenni: guerre, spionaggio, attacchi informatici, attività di influenza estere sul proprio territorio. Per questo motivo, la Svizzera deve assumersi una maggiore responsabilità per la propria sicurezza.

Davanti ai media già dopo 50 giorni

Di solito i neoeletti membri del Consiglio federale si presentano per la prima volta ai media dopo cento giorni di mandato, lo zughese lo ha fatto già dopo una cinquantina di giorni. A suo avviso, l’attuale situazione in materia di politica di sicurezza non lascia spazio a lunghi silenzi.

“Gli sconvolgimenti geopolitici, come l’attacco della Russia all’Ucraina, illustrano chiaramente quanto siano cruciali le questioni di sicurezza per la Svizzera”, ha affermato il consigliere federale.

Esercito capace di difendersi

La Svizzera deve quindi prendere in mano la sicurezza e utilizzare tutti i mezzi a disposizione per farlo. Il Parlamento ha deciso di aumentare il bilancio dell’esercito all’1% del prodotto interno lordo entro il 2032.

Secondo Pfister, questo sarebbe il primo passo verso il rafforzamento delle capacità di difesa entro la fine degli anni 2030. Si tratta in particolare di nuovi sistemi di artiglieria, più munizioni, infrastrutture informatiche e difesa aerea moderne.

“Un esercito capace di difendersi non è un relitto dei tempi passati, ma una necessità per la protezione delle società moderne come la nostra”, ha affermato ancora il capo del DDPS, aggiungendo che intende anche concentrarsi sulla cooperazione internazionale.

Clima positivo in Governo

Pfister ha tracciato un bilancio positivo delle sue prime settimane in carica. Ritiene che in Governo regni un clima di collaborazione costruttiva e collegialità e ha trovato nel dipartimento della difesa un team motivato.

A suo avviso, vista la situazione geopolitica attuale, è necessario unire tutte le forze. Pfister intende pertanto promuovere un dialogo aperto – all’interno del Consiglio federale, con il Parlamento e con la popolazione.

Migliorare fiducia dell’opinione pubblica

Il capo del DDPS ha ammesso che è necessario migliorare la fiducia dell’opinione pubblica e del mondo politico in seguito a una serie di scandali che hanno interessato il dipartimento. Pur non avendo fatto un riferimento diretto, non è un mistero che la fine del mandato di Viola Amherd è stata irta di problemi. Per questo motivo Pfister ha già rafforzato il monitoraggio dei progetti all’interno del dipartimento.

Come prima misura concreta, la Segreteria generale del DDPS assumerà d’ora in poi un ruolo più importante nei comitati di progetto. In questo modo, secondo Pfister, in futuro sarà possibile seguirli più da vicino e, se necessario, gestirli in modo più efficace.

“Alla luce della guerra in Ucraina è necessario agire anche nell’ambito della protezione civile. In questa direzione va il progetto ‘Protezione della popolazione nei conflitti armati’ che verrà ulteriormente sviluppato”, ha detto Pfister in italiano.