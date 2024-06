Meloni apre il G7, insostituibile nella gestione delle crisi

(Keystone-ATS) “Benvenuti in Italia, sono molto orgogliosa, è un doppio onore per me accogliervi, tanto nella mia veste di primo ministro della Repubblica italiana quanto nella mia veste di presidente di turno del gruppo del G7”.

Così la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha aperto i lavori del vertice a Borgo Egnazia, in Puglia.

“È la settima volta che l’Italia ha la responsabilità di guidare questo forum che nel 2025 compirà 50 anni, e in questi decenni ha assunto un ruolo insostituibile nella gestione delle crisi globali, particolarmente quelle che mettono a repentaglio la nostra libertà e le nostre democrazie”.

“Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa, che deve difendersi da qualcuno, ma è un’offerta di valori che noi apriamo al mondo, per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso”, ha detto Meloni.

“C’è molto lavoro da fare – ha poi continuato – ma sono certa che in questi due giorni riusciremo a portare avanti un confronto che sarà in grado di regalare risultati concreti e misurabili”.

“L’Italia ha scelto di ospitare il summit dei leader in Puglia, non è stata una scelta casuale: lo abbiamo fatto perché la Puglia è una regione del Sud Italia, il messaggio che vogliamo dare è di un G7 che sotto presidenza italiana vuole rafforzare il suo dialogo con le nazioni del Sud Globale, perché questa terra è storicamente un ponte tra Occidente e Oriente, è una terra di dialogo al centro del Mediterraneo, quel mare di mezzo che collega i due grandi spazi marittimi del globo, l’Atlantico e l’Indopacifico”, ha sottolineato nel suo discorso.

“Quel mare è rappresentato anche nel simbolo che l’Italia ha scelto, insieme a un altro simbolo della nostra identità, l’ulivo secolare con le sue radici solide, le sue fronde proiettate nel futuro. Fra le fronde sette olive, il simbolo delle nostre nazioni che cooperano insieme sulle grandi sfide globali”.

Precedentemente all’ingresso del resort di Borgo Egnazia, dove la Meloni aveva accolto tutti i leader partecipanti al G7, di cui l’ultimo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, è stata scattata la consueta foto di famiglia che immortala il parterre con alle spalle un grande albero di ulivo. Meloni al centro, con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla sua sinistra e il presidente francese Emmanuel Macron a destra.