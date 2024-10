Milton spazza la Florida. Morti, blackout e devastazione

Keystone-SDA

4 minuti

(Keystone-ATS) Almeno dieci morti, oltre 3 milioni di famiglie senza elettricità, migliaia di sfollati e centinaia di case distrutte dagli oltre 50 tornado che Milton ha scatenato.

Il bilancio dell’uragano che si è abbattuto sul centro e il sud della Florida è pesante ma non il peggior scenario possibile. In ogni caso, nonostante sia stato declassato da categoria 5 a 1, resta l’allerta per le sue conseguenze, soprattutto il rischio allagamenti che interessa al momento ben 12 milioni di persone. Un allarme che durerà giorni, tanto che è slittato a domenica 13 il rientro sulla Terra dei quattro astronauti della missione Crew 8.

Quattro delle dieci vittime confermate sono state registrate a St. Lucie, sulla costa est dello Stato, mentre sul lato opposto, a Saint Petersburg, i forti venti di Milton mercoledì notte hanno divelto il tetto del Tropicana Field, lo stadio della squadra di baseball dei Tampa Bay Rays. I video pubblicati sui social che mostrano pezzi del tetto in fibra di vetro volare via e la struttura squarciata dall’uragano come fosse di carta sono impressionanti.

All’inizio di questa settimana, Ron DeSantis aveva annunciato che il Tropicana Field sarebbe stato convertito in un centro di accoglienza per 10’000 persone ma le autorità sono state costrette a trovare un nuovo rifugio per gli sfollati a Jacksonville. Il governatore repubblicano ha rassicurato la popolazione che l’attuale situazione “non è la peggiore che ci aspettassimo” e che “lo scenario è molto meno drammatico di quello di Helene” ma “si prevedono nuovi allagamenti”. D’altra parte ci sono oltre 80’000 persone che hanno passato la notte nei centri di accoglienza, 3,1 milioni di case e aziende senza elettricità e oltre 20 squadre di soccorso nelle aree colpite con oltre 135’000 agenti coinvolti nelle operazioni.

Il presidente degli Stati uniti Joe Biden ha chiamato DeSantis e gli ha assicurato tutti gli aiuti federali di cui ci sarà bisogno rivolgendo un appello alla popolazione a rimanere al riparo, lontano dalle strade, fino a quando sarà necessario. “Linee elettriche abbattute, detriti e allagamenti stanno creando condizioni pericolose. Gli aiuti sono in arrivo, ma finché non saranno lì, ascoltate le autorità locale e restate al sicuro”, ha insistito il presidente su X dopo un incontro con il governo nella Situation Room della Casa Bianca.

Intanto, neanche il tempo per Biden e Kamala Harris di smentire Donald Trump, che li aveva accusati di spendere per i migranti i soldi destinati al fondo uragani, che sui social hanno iniziato ad impazzare folli teorie cospirazioniste secondo le quali il clima è “manipolato” dall’amministrazione democratica che “controlla” Milton. Post visualizzati milioni di volte su X e TikTok, tra cui quello della deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene, hanno sostenuto senza alcuna prova né base scientifica, che Biden “stia segretamente controllando il meteo”. Accuse che il presidente americano ha immediatamente bollato come “ridicole” e “stupide”.

Ma c’è un altro allarme che potrebbe essere fatale alla Florida soprattutto in prospettiva, quello dei fondi, dopo che l’Agenzia preposta alla loro gestione, la Fema, ha annunciato di aver speso in soli otto giorni quasi la metà del suo budget per i disastri naturali. Secondo la direttrice dell’Agenzia, equivalente alla nostra Protezione civile, sono stati spesi 9 dei 20 miliardi di dollari che il Congresso ha stanziato il primo ottobre per l’anno fiscale che termina il 30 settembre 2025. “Dovremo valutare quanto velocemente bruceremo i soldi rimanenti nel Fondo per i disastri”, ha avvertito Deanne Criswell, mentre Biden sta facendo pressioni sul Congresso affinché siano approvati nuovi fondi. Intanto a rimpolpare le casse per l’emergenza ci ha personalmente pensato la super star Taylor Swift che ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton.