Nyt: ‘i figli firmano accordi e Trump si arricchisce’

Eric e Donald Trump Jr lavorano per promuovere le loro società a diretto beneficio di Donald Trump che, anche nelle sue vesti da presidente, continua ad arricchirsi.

(Keystone-ATS) Per la Casa Bianca “non c’è alcun conflitto” di interesse, ma molti osservatori – riporta il New York Times – criticano l’affondo dei due figli di Trump per stringere accordi in Europa, in Medio Oriente e negli Stati Uniti. Critiche che Eric Trump respinge seccamente.

“Fa ridere che i media di sinistra ritengono che mi debba chiudere in una stanza mentre mio padre è presidente e non fare più quello che ho fatto per oltre 25 anni”, afferma il figlio del presidente con il New York Times. In passato figli e parenti di altri presidenti hanno avuto attività e affari che hanno suscitato dubbi su potenziali conflitti di interesse. Ma nulla, mette in evidenza il New York Times, può essere paragonato ai figli di Trump che, con il loro lavoro, portano diretti benefici al presidente.

Il tycoon “gioca la sua parte” nel far arricchire le aziende di famiglia: lo scorso fine settimana ha partecipato a un evento di raccolta fondi a Mar-a-Lago, in quella che è stata la sua decima visita al suo club da quando è tornato alla Casa Bianca. Visite che si traducono in entrate per l’impero immobiliare e alberghiero che porta il suo nome e che al momento è guidato dai figli.