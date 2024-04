Perquisizioni dell’MPC in Svizzera Orientale

(Keystone-ATS) Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha effettuato oggi perquisizioni nei cantoni di San Gallo e Appenzello Esterno nell’ambito di un procedimento penale per infrazioni alla legge sulle armi. Perquisito anche un negozio che vende cimeli nazisti.

Una portavoce dell’MPC ha confermato a Keystone-ATS una notizia della radio regionale FM1Today, secondo cui le operazioni sono state condotte da agenti della polizia cantonale di San Gallo, della polizia federale e da specialisti dell’esercito.

Diversi agenti di polizia sono stati avvistati nei pressi della stazione ferroviaria di St. Margrethen (SG). Secondo l’edizione online del St. Galler Tagblatt, una perquisizione ha interessato un negozio di oggetti usati nel quale vengono veduti anche cimeli nazisti.

A quanto si è appreso, sono state interrogate anche diverse persone. Nessuno è però stato posto in stato di fermo e non c’è alcun pericolo immediato per la popolazione, ha precisato l’MPC. Le autorità non forniscono al momento altre informazioni sul procedimento penale che riguarda una persona.