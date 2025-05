Polizia dei trasporti: bilancio uso bodycam è positivo

Keystone-SDA

Le bodycam, in dotazione alla Polizia dei trasporti dallo scorso settembre, si sono dimostrate efficaci, in particolare nel disinnescare situazioni conflittuali e nell'acquisizione di prove. Lo indicano oggi le FFS in una nota.

(Keystone-ATS) Un bilancio intermedio, a sei mesi dall’introduzione, mostra che la frequenza di aggressioni fisiche ai danni degli agenti è diminuita del 25%. “È un chiaro sviluppo nella direzione desiderata”, indicano le ferrovie, precisando che per avere conclusioni esaustive accorrerà attendere ancora un semestre.

Il comunicato fornisce anche alcuni dati puntuali: in sei mesi le bodycam sono state attivate 331 volte. Di queste registrazioni, 107 sono state utilizzate come prova, 15 delle quali sono state consegnate alle autorità inquirenti su specifico decreto. In 224 episodi, invece, la registrazione è stata interrotta poiché la situazione conflittuale si è risolta immediatamente dopo l’avvio delle riprese.

A rafforzare la positività del bilancio ci sono anche i risultati di un sondaggio interno che indicano come il gli agenti della Polizia dei trasporti ritiene la bodycam “uno strumento utile”. Lo loro introduzione “si è rivelata un passo importante per aumentare la sicurezza della clientela e del personale”, ha sostenuto il comandante della Polizia dei trasporti Michael Perler, citato nella nota. Questi ha detto di aspettarsi una prosecuzione del trend emerso nei primi sei mesi.

Le bodycam – indossate da almeno un agente per ogni pattuglia – non registrano in modo continuo. L’attivazione, che avviene manualmente a discrezione dell’agente, è visibile all’interlocutore. Se le circostanze lo permettono, l’accensione viene anche comunicata verbalmente. Le persone sottoposte a controllo possono, a loro volta, richiederne l’utilizzo. Durante la registrazione, una luce lampeggiante e un segnale acustico indicano che la videocamera è in funzione.

I video registrati vengono archiviati su server delle FFS situato in Svizzera. L’accesso è consentito esclusivamente al personale specializzato della Polizia dei trasporti a fini probatori. Le registrazioni non possono essere modificate né cancellate manualmente. I dati vengono eliminati dopo 100 giorni, salvo un ordine di consegna da parte delle autorità inquirenti.