Prezzi delle vetture nuove e d’occasione “stabili ad alto livello”

1 minuto

(Keystone-ATS) I prezzi delle automobili nuove e d’occasione sono rimasti “stabili ad alto livello” all’inizio dell’anno, stando ai rilevamenti di AutoScout24.

Nel primo trimestre per una vettura nuova inserita sul portale online sono stati richiesti in media 60’680 franchi, un dato in progressione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Più cari sono diventati in particolare i veicoli ibridi (+3,5%), mentre sono risultati più a buon mercato i Suv (-0,7%) e le piccole utilitarie (-1,6%). Non molto differente è stata l’evoluzione dei prezzi sul mercato dell’usato, che ha segnato +0,1%.

Intanto le inserzioni hanno raggiunto quota 330’000, il valore più alto dall’inizio della pandemia. “È incoraggiante vedere come si sta sviluppando l’offerta di veicoli elettrici usati: nel giro di due anni essa è raddoppiata, afferma Alberto Sanz de Lama, direttore di AutoScout24, citato in un comunicato. “L’elettromobilità sta diventando accessibile per gran parte della popolazione”, conclude l’esperto.