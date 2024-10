Putin conferisce a Lukashenko l’Ordine di Sant’Andrea

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il presidente russo Vladimir Putin ha insignito quello bielorusso Alexander Lukashenko dell’Ordine di Sant’Andrea, la più alta onorificenza di Stato russa, durante un incontro al Cremlino.

Putin ha posto al collo di Lukashenko la catena dell’Ordine durante una cerimonia svoltasi nella sala di Sant’Andrea e poi lo ha abbracciato, riferisce la Tass. La motivazione è il contributo dato dal presidente bielorusso allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

“I Paesi occidentali hanno predisposto un piano per strangolare” la Russia e la Bielorussia, prima di tutto in termini economici, ha detto Lukashenko. “Ma non ha funzionato, “e lo hanno ammesso loro stessi”, ha aggiunto.

Intanto, la Russia ha “le prove” del coinvolgimento degli Usa e della Gran Bretagna nell’attentato al gasdotto Nord Stream del settembre 2022 nel Mar Baltico, secondo quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova.

In precedenza il capo del servizio d’intelligence esterno russo, Serghei Naryshkin, aveva affermato che nell’azione sono stati impiegati sabotatori professionisti dei servizi segreti americano e britannico, e che l’amministrazione americana “ha ritenuto giustificato intraprendere un simile sabotaggio per garantire la separazione dell’Europa e, soprattutto della Germania, dalla Russia”.

“Queste prove – ha detto Zakharova, citata dall’agenzia Tass – esistono. Quanto alla questione se renderle pubbliche, e quindi di che tipo di prove si tratti, procederemo in base all’opportunità e a come si svilupperà la situazione attorno all’indagine”.

Zakharova ha detto che Mosca ha più volte sollecitato i Paesi occidentali, pubblicamente e attraverso i canali legali, a cooperare per far luce sul sabotaggio, ma “non ha ricevuto risposta”. “Due anni dopo l’attacco terroristico – ha insistito la portavoce – l’Occidente collettivo continua a cercare di sottrarsi alle responsabilità, cioè si sta facendo di tutto per garantire che la comunità internazionale non tocchi questo argomento in nessun caso”.